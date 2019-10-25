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AKP’Lİ VEKİLDEN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ŞOK HAREKET!

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AKP’Lİ VEKİLDEN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ŞOK HAREKET!
Yok böyle hazımsızlık, yok böyle saygısızlık... Yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Özlem Çerçioğlu'na kaptıran AKP milletvekili Mustafa Savaş'ın yaptığı hareket gündeme damga vurdu.

Mustafa Savaş, son Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında yürüyebilmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atıp yerini aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde skandal… Törene katılan eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı karşılamaya gelen isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Yerel seçimlerde Çerçioğlu'na karşı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Binali Yıldırım ile yan yana yürüyebilmek için akılalmaz bir hareket yaptı. Savaş’ın, Çerçioğlu’nun yerine geçmek için omuz atması tepkilere neden oldu. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Özlem Çerçioğlu sükunetini korudu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcısı pek çok kişi de, durumu eleştirerek, bu tavrın bir milletvekiline yakışmadığını kaydetti. Bir kullanıcı, “Özlem Başkan, hepsini ittireli yaklaşık 6 ay oldu Büyükşehir Belediye seçimlerinde. Defans yapmış vekil” yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı da, “Şu hareketi AKP’li birine yapsalar, ortalığı yıkarlar. Yazık, ben diyecek başka bir şey bulamıyorum artık. Bu hırs, ego, kibir bitirecek onları” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ’A 16 PUAN FARK ATMIŞTI

AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 31 Mart yerel seçiminde Özlem Çerçioğlu'na karşı AKP'den aday olmuş ancak seçimi kaybetmişti. Oyların yüzde 53’ünü alan Çerçioğlu, Savaş’a 16 puan fark attı.

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