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AKP'li Vekil FETÖ Sorusuna Cevap Veremedi!

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AKP'li Vekil FETÖ Sorusuna Cevap Veremedi!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile AKP’li vekillerin Pensilvanya’da çektirdiği fotoğraf Meclis’te tartışmalara neden oldu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile AKP’li vekillerin Pensilvanya’da çektirdiği fotoğraf Meclis’te yine tartışma konusu oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fotoğrafta yer alan AKP Milletvekili İlknur İnceöz’e, “Burada başın açık, bu namussuzun yanında niye kapalı?” diye sordu.

İnceöz bu sözlerini ardından, sataşma gerekçesiyle söz aldı ancak o fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Meclis'te AKP ve CHP'liler arasında 15 Temmuz darbe girişimi konusunda tartışma çıktı. Sözcü'nün haberine göre AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, darbe gecesi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun tankların arasından bir belediye başkanının evine kaçırıldığını iddia etti.

İnceöz bu sözlerini ardından, sataşma gerekçesiyle söz aldı ancak o fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

İnceöz'e cevap veren CHP'li Özel ise, şunları söyledi:

“ORASI KUTSAL YER Mİ?”

“Sizin genel başkanınız, ertesi gün genel başkanımızı arayarak ‘sizi ve grubunu tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum' dedi. Bunları ne çabuk unuttunuz. Benim FETÖ’nün başıyla fotoğrafım yok. Görmüştüysem, elini sıkmışsam şerefsizim. Ama size şunu sormak istiyorum. Başı kapalı annelerimden, başı kapalı kız kardeşlerimden de özür diliyorum. İlknur hanım burada başınız kapalı değil. Peki bu namussuzun yanında niye kapalı ?. Orası kutsal bir yer mi?.”

 

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