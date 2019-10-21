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AKP’Lİ METİN GÜNEŞ KIZININ DÜĞÜNÜNDE KESENİN AĞZINI SONUNA KADAR AÇTI!

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AKP’Lİ METİN GÜNEŞ KIZININ DÜĞÜNÜNDE KESENİN AĞZINI SONUNA KADAR AÇTI!
Four Seasons otelde milyon dolarlara mal olan muhteşem düğünde, iş adamı kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Ak partili milletvekillerin ve bakanların katıldığı düğünde, sanat ve sosyete dünyasından bir çok ünlü isimde geceye katılşanlar arasındaydı.

Tarkan ve Ebru Gündeş’in sahne aldığı düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.Gazetecilerin düğüne alınmadığı gecede gelinin babası işadamı Metin Güneş kızı dahil hiçbir kareye girmemesi dikkat çekti.

Bir dönem Muazzez Ersoy ve Gülben Ergen’le büyük aşk yaşayan ve magazin basınına binlerce konu olan Metin Güneş, basın mensublarına görünmemek için büyük çaba sarfetti.

Yol mütahitliği yapan Güneş, Ak partiye yakınlığıyla tanınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın yurtdışı gezilerinde hep yanında olan bir isim. Gecede kızına altın pırlanta gerdanlık, damadına da pırlanta saat takan iş adamı, muhteşem bir düğüne imza attı.

Muazzez Ersoy ve Gülben Ergen’e de milyonlarca para harcıyan ve plak şirketi kuran işadamı ayrıca bonkörlüğüyle magazin basınında tanınan biri.

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