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AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ SAHTE TAPUYLA 10 KATLI APARTMAN DİKTİ!

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AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ SAHTE TAPUYLA 10 KATLI APARTMAN DİKTİ!
Skandal Kayseri’de yaşandı. Ekrem Şahin, belediye ruhsatıyla başkasına ait araziye yüksek bina dikti Sahipleri, “Belediye buna nasıl izin verir” diye sordu.

Kayseri'de AKP'li Kocasinan Belediye Meclis üyesi ve EGS Beton ve Yenişehir Konu Yapı Kooperatifi Başkanı Ekrem Şahin, ‘sahte tapu' ile 10 katlı bina dikti. ‘Sülün Osman' vakasına benzeyen olay için yerel gazeteler ‘böyle skandal görülmedi' manşeti attı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yerel Deniz Postası gazetesinin haberine göre; İş insanı Şahin, Sümer Mahallesi'ndeki 4140/2 parsel numaralı kooperatif arsasının hissedarı olan Gülkız Sönmez'den hisseyi almak istedi ancak alamadı. Kadın yurtdışında hayatını kaybedince Şahin bilgisayarında hisseli sahte bir tapu hazırlayıp, Sönmez'i sildi. Ve hisseli tapuyu tam tapu yazarak, metrekaresini değiştirip AKP'li Kocasinan Belediyesi'ne gitti.

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Ekrem Şahin

HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Burasının kendisine ait olduğunu söyleyip, inşaat ruhsatı çıkardı. Şahin ardından başkasına ait arsaya 10 katlı bina dikti. Hayatını kaybeden kadının yakınları ise arsaya geldiklerinde dev binayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hemen şikayetçi olan Sönmez'in yakınlarına, belediye yetkilileri sahte tapuyu gösterip, isminin orada olmadığını ifade etti. Vatandaşlar daha sonra tapuya gidip hisselerini görünce, “Belediye bunu nasıl görmez” diyerek Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP, TBMM'YE TAŞIDI

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Çetin Arık

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tapu skandalını Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplamasını istedi. Arık, “Bir metropol belediyesinin sahte tapu ile gerçek tapuyu ayıramaması mümkün müdür?” diyerek şunları sordu: “Belediyenin İmar Müdürlüğü, kontrolörler ve ruhsat birimleri tapunun gerçek olup olmadığını incelemeden nasıl inşaat ruhsatı verebilir? Söz konusu sahtecilik iddiasıyla ilgili olarak Kocasinan Belediyesi tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu sahte tapu ile ‘Yenişehir Kent Yapı Kooperatifi' adına inşa edilen binanın akıbeti ne olacak?”

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