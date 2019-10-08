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AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN OĞLU LÜKS SİTEDE VURULDU!

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AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN OĞLU LÜKS SİTEDE VURULDU!
Üsküdar’da lüks bir sitede, bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin eski milletvekili Gülseren Topuz’un oğlu Berk Topuz olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Berk Topuz, kendisine polis koruması sağlamak amacıyla çalışanları aracılığıyla evine sahte bomba düzenekleri gönderttiği olayda 2011 yılında tutuklanmıştı.

 

Üsküdar'da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, iddiaya göre eski milletvekili Gülseren Topuz ile Erkan Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz'u silahla vurulmuş halde buldu. Yaralı şahıs ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 

2009 YILINDA DA SİLAHLA YARALANMIŞTI

Öte yandan, Berk Topuz 2009 yılında yol verme kavgası sebebiyle Erkan B. isimli şahıs tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine Topuz, kendisine polis koruması sağlamak için muayenehanesinde çalışan 3 kişi aracılığıyla Üsküdar Nakkaştepe'deki evine 2 adet sahte bomba düzeneği göndertmişti. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, sahte bomba düzeneklerini evine kendisinin gönderttiğini tespit etmiş ve Berk Topuz'u, şoförü Kasım Karabacak ve bir çalışanı ile birlikte gözaltına almıştı. Olay kapsamında gözaltına alınan Topuz ile Karabacak 2011 yılında tutuklanmıştı.

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