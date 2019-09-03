AKP'Lİ BELEDİYEDEN, 7 MİLYON LİRALIK MERDİVEN!

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne yapmış olduğu merdiven tadilatının ortaya çıkan rakamları ağızları açık bıraktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce Beykoz Belediyesi’ne ait Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin giriş merdivenleri için tadilat yapıldı. Bu tadilatla birlikte aynı merdivenlerin önüne birde fıskiye inşa edildi. Geçen zaman içinde yapılan tadilat işinin ortaya çıkan rakamları tartışmalara neden oldu.

Dost Beykoz’da yer alan habere göre, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin giriş merdivenleri, su fıskiyesi ve yine aynı bina içinde bir odanın prekast kaplaması işi 7 milyon 58 bin 795 TL’ye ihale edildi.