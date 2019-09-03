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AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!

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AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!
AKP’li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kendisinden önce görev yapan AKP’li Başkan Ali Toltar’ın Audi marka A6 model lüks makam aracını sattı. Yaklaşık 350 bin liraya satılan araçtan elde edilen gelir ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin k

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görev yapan AKP'li belediye başkanı Ali Toltar görev süresi boyunca Audi marka A6 model lüks makam aracını kullandı. 31 Mart seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Toltar'ın yerine yine AKP'den aday olan Hamza Şayir belediye başkanı seçildi.
İlçede tasarruf tedbirlerini uygulamaya başlayan Şayir bu kapsamda eski başkandan kalan makam aracını sattı. Yaklaşık 350 bin liraya satılan araçtan elde edilen gelir ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcandı.

 

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