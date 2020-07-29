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AKP'li başkanın borçları yüzünden CHP’li belediye haciz geldi!

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AKP'li başkanın borçları yüzünden CHP’li belediye haciz geldi!
CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne AKP'li Necmi Kadıoğlu döneminde açılan kamulaştırmasız el atma davası nedeniyle haciz geldi.

İcra memurları, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un makam odasındaki ve belediye binasındaki bazı eşyalar için başlattığı haciz işlemini, avukatların itirazı üzerine belediyedeki işleri aksatacağı gerekçesiyle durdurdu.

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi AKP yönetimindeyken gerçekleştirilen imar uygulaması nedeniyle mağdur olan vatandaş, arazisine kamulaştırmasız el atıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun başkan koltuğunda oturduğu 2011 yılında açılan dava 2013 yılında karara bağlandı.

Belediyenin vatandaşa 722 bin lira ödenmesine karar verildi. Karara itiraz edildi. İtiraz sürecinin sonunda davacı vatandaşın 340 metrekarelik arazisine belediye tarafından kamulaştırmasız el atılması nedeniyle 681 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin karar, Yargıtay tarafından 21 Ocak 2020 tarihinde onandı.

 

 

 

İTİRAZ ÜZERİNE DURDURULDU

Kararın ardından icra memurları, bugün öğlen saatlerinde Esenyurt Belediyesi’ne geldi. 681 bin liralık borç nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un makam odasındaki ve belediye binasındaki bazı eşyalara haciz uygulamak üzere işlem başlatıldı.

Ancak belediyenin avukatlarının itirazı üzerine icra memurları, haciz işlemini durdurdu ve eşyayı almadan belediyeden ayrıldı. Kamu malı olduğu, belediyedeki iş ve işlemleri aksatacağı gerekçesiyle haciz işleminin durdurulduğu öğrenildi.

13 YIL 8.5 AY AKP'Lİ KADIOĞLU BAŞKANLIK YAPTI

2004 seçimlerinde CHP'den AKP'ye (yüzde 41.9) geçen Esenyurt Belediyesi, 2009 (yüzde 42.2) ve 2014 (yüzde 47) olmak üzere üç dönem Necmi Kadıoğlu tarafından yönetildi. 13 yıl 8.5 ay aralıksız başkan koltuğunda oturan Kadıoğlu, 2017 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Geçen yılki seçimlerde AKP'nin adayı Azmi Ekinci'ye 5.6 puan fark atan CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

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