AKP'Lİ BAŞKAN'DAN ÇİRKİN İFADELER

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan, İmamoğlu’na destek veren sanatçılar için çirkin ifadeler

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Müdürü Muhammet Safi’den sonra AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçı ve ünlüleri fişledi.

Arı, Twitter hesabından İmamoğlu destekçilerini teşhir edip suçlamaya çalışmakla kalmadı, söz konusu sanatçıların Kapadokya’daki etkinliklerde sahne alamayacaklarını da ilan etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İmamoğlu’na destek veren sanatçılar için şu ifadeleri kullandı:





“Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15Temmuz Hain Gecesinde ortalara çıkamamış, Berkin’leri her durumda anıp da Yasin’leri Eren’leri asla anmayan, Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve, Ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addetip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen ‘kanaat özgürlüğüm’ çerçevesinde ilan ediyorum!..”