AKP'DEN KAZ DAĞLARI'YLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaz Dağları'na ilişkin yaptığı açıklamada kesilen ağaçların yerine fidan dikildiğini belirterek ilgililerin süreci iyi yönetemediğini ve gerekli bilgileri veremediğini söyledi.
Medyafaresi.com'un haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Kaz Dağları'yla ilgili yapılan eylemleri eleştirdi. Turan, "Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin.Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Tüm maden firmalarının endişeye sevk edilmesinin kime ne faydası var." diye konuştu.