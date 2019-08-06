  • BIST 98.984
  • Altın 260,436
  • Dolar 5,5342
  • Euro 6,2024
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASURİYE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYIP OPERASYON BAŞLATTI!!

AKP'DEN KAZ DAĞLARI'YLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

»
AKP'DEN KAZ DAĞLARI'YLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
Kaz Dağları'ndaki ağaç kıyımıyla ilgili tartışmalar sürerken AKP'li yetkili ağızdan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaz Dağları'na ilişkin yaptığı açıklamada kesilen ağaçların yerine fidan dikildiğini belirterek ilgililerin süreci iyi yönetemediğini ve gerekli bilgileri veremediğini söyledi.
Medyafaresi.com'un haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Kaz Dağları'yla ilgili yapılan eylemleri eleştirdi. Turan, "Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin.Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Tüm maden firmalarının endişeye sevk edilmesinin kime ne faydası var." diye konuştu.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 550 YILLIK İSHAK PAŞA HAMAMI SATIŞA ÇIKTI!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:46
  • PUTİN ABD'Yİ UYARDI!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
  • BU SORUYU BİLENE 100 BİN DOLAR!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:37
  • KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:35
  • MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ SWAP KARARI!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:33
  • ŞÜPHELİ PAKETTEN LAV SİLAHI ÇIKTI05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
  • ERDOĞAN'DAN KAMU ÇALIŞANLARINA MÜJDE!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:26
  • RUSYA'DA CEPHANELİK PATLADI!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:25
  • LOPEZ GELDİ İSTEKLERİ BAŞLADI05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:23
  • UZERLİ'NİN EV HALİ BÜYÜLEDİ!05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim