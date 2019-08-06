AKP'DEN KAZ DAĞLARI'YLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Kaz Dağları'ndaki ağaç kıyımıyla ilgili tartışmalar sürerken AKP'li yetkili ağızdan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaz Dağları'na ilişkin yaptığı açıklamada kesilen ağaçların yerine fidan dikildiğini belirterek ilgililerin süreci iyi yönetemediğini ve gerekli bilgileri veremediğini söyledi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Kaz Dağları'yla ilgili yapılan eylemleri eleştirdi. Turan, "Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin.Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Tüm maden firmalarının endişeye sevk edilmesinin kime ne faydası var." diye konuştu.