AKP'den İYİ Parti Adımı

İyi Parti kurmaylarının haziran ayında yapılacak seçimlere katılabilecekleri açıklamasına karşın, YSK’daki hâkim görüşün, bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyor.

Kulislerde AKP'nin, İyi Parti'nin seçime girebilmesi için zorunlu olan 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi tartışılıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, baskın seçim kararı nedeniyle İyi Parti’nin seçimlere girememe durumu bulunuyor. Ancak AKP, İYİ Parti’nin seçime girememesinin Meral Akşener’i mağdur konumuna sokacağını düşünüyor. Bu durumun da Akşener’i güçlendireceği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın aleyhine olacağı hesabını yapan AKP’nin, uyum yasasına bir düzenleme konularak seçimlere katılabilme için kongre ve teşkilatlanma için 6 ay kriterinin 3 aya düşürülebileceği belirtiliyor. Uyum yasasında, Cumhurbaşkanlığı’na 100 bin seçmenin ilçe seçim kurullarına bizzat başvurarak aday göstermesi, Cumhurbaşkanı adaylarının hepsinin bağış alabilmesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı kaydediliyor.