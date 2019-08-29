AKP'DEN İSTİFALAR ARTIYOR!

AKP'de kongre süreci devam ederken partinin üst düzey yönetim organları olan MKYK ve MYK dışında kalması beklenen isimlerin Erdoğan’a yeni partiye geçme mesajı gönderdiklerini belirtti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP'de, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı partilere kaymaların önlenmesi amacıyla öne çekilen kongre sürecine hazırlıklar hızla sürüyor.

ERDOĞAN’A "YENİ PARTİYE GEÇERİZü" MESAJI

Partili kaynaklar kabinede yaşanabilecek değişikliklerin kongre süreci tamamlanmadan gerçekleşebileceğini ifade ederken, 7’inci olağan kongre ile birlikte partinin üst düzey yönetim organları olan MKYK ve MYK dışında kalması beklenen isimlerin Erdoğan’a yeni partiye geçme mesajı gönderdiklerini belirtti.