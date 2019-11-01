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AKP’DEN İSTİFA EDEN YENEROĞLU’NDAN MAHİR ÜNAL’A YANIT!

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AKP’DEN İSTİFA EDEN YENEROĞLU’NDAN MAHİR ÜNAL’A YANIT!
AKP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir televizyon kanalında kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Yeneroğlu, "Herkes kendine yakışanı yapar. Gözleri olup görmeyeni, kulakları olup duymayanı, dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir." dedi.

Yeneroğlu, Mahir Ünal’ın ifadelerine paylaştığı iki tweet’le yanıt vererek şunları söyledi:

“Ayrılırken kardeşlik hukukunun muhafazasını arzu ettim. Kardeşlik hukuku ihlal edilirse cevap vereceğimi belirtmiştim. Herşeyden önce MKYK Ak Parti’nin haremidir. Bunu ihlal eden ben olmadım. Bulunduğum kurullarda ve toplantılarda uyarılarımı yaptığımı tüm arkadaşlarım bilir. Bu iddia rasyonaliteden o kadar yoksun ki, dışarda konuşup içerde söylemeyene hayrola diye sorarlar herhalde! Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar.Gözleri olup görmeyeni,kulakları olup duymayanı,dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir.”

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MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk’te katıldığı programda şunları söylemişti:

“Mustafa bey benim takdir ettiğim, sevdiğim bir siyasetçiydi. ‘İdi’ diyorum bakın. Bu süreçte Mustafa Yeneroğlu bu partinin en yüksek kurulu MKYK üyesiydi. MKYK ayda bir toplanır. Eleştirin varsa orada dile getirirsin. (Huzursuzluk, insan hakları dedi, siz duymadınız mı?) Ben hiç duymadım.

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“ELEŞTİRİN VARSA TWEET ATMAZSIN”

Eleştirin varsa Tweet atmazsın orada dile getirirsin. Siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz… Hele hele açıklamasında ‘efendim ben demokratik olmayan bir ülkede yetişmiş bir insanım’… Almanya’dan Avrupa’dan bahsediyor.

“GİDERKEN FİTİL ATTI GİTTİ”

İslamafobinin, ırkçılığın yükseldiği bir dünya üzerinden Türkiye’nin demokrasisine kriter biçen bir akılla karşı karşıyayız. Bir siyasi parti kendi meselelerini kendi kurullarında görüşür. Bir siyasi partinin en üst kurulunda yer alan birisi medya üzerinden genel başkanıyla partisiyle konuşmaz. Zaten istifa edecekti. Giderken de bir fitil attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar? Biz istifa beklemiyoruz.”

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