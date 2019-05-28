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AKP'DEN İMAMOĞLU'NA FETÖ TARZI KUMPAS

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AKP'DEN İMAMOĞLU'NA FETÖ TARZI KUMPAS
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Nabzı" programında soruları yanıtladı...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Nabzı" programında soruları yanıtladı.

Programın bir kısmında İmamoğlu’na beka tartışması hatırlatılarak, “PKK’ya FETÖ’e özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu ise bu soruya “Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim. 24 Haziran'da yetki alan AK Parti. Ne bekası? Kim daha vatansever? Bu ülkenin 82 milyon vatanseveri var. Terör örgütlerine karşı hep beraber dimdik ayaktayız” diyerek yanıt verdi.

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş, sosyal medya hesabından bu sözlerin montajlanmış bir halini paylaştı.

Montajlı videoda, Ekrem İmamoğlu’nun “PKK’ya FETÖ’e özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu” sorusuna “Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim” dediği görülüyor.

Keleş’in paylaşımı, özellikle sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Paylaşımı görenler “FETÖ benzeri” bir hamleyle İmamoğlu’na “kumpas” kurulduğu yorumunu yaptı.

Ekrem İmamoğlu ise programın sonunda bu videoya sert tepki gösterdi. İmamoğlu, “İşte ülkenin düştüğü durum bu” diyerek bu paylaşımı yapanların arasında İBB çalışanlarının da olduğunu belirtti.

                                      Kaynak: ODA TV

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