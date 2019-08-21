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AKP'DEN, DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'A 18. YIL ETKİNLİĞİ İÇİN DAVET GELMEDİ!

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AKP'DEN, DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'A 18. YIL ETKİNLİĞİ İÇİN DAVET GELMEDİ!
AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan davet edilmedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Ünal, AKP'nin 18. Kuruluş Yıl Dönümü Programına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ın davet edilmediğini söyledi.Mahir Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.

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