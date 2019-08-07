AKP'DE ŞOK İSTİFA!

AKP’nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.23. Dönem AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.



Eski AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, sosyal medya hesabından 5 Ağustos günü yaptığı paylaşımında, ''Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum Ak Parti ‘den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur'' ifadelerini kullandı.

İstifasıyla ilgili Yüksekova Haber’e konuşan Zeydan “Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim” dedi.

Rüstem Zeydan aynı zamanda, eski AKP Hakkari milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu, cezaevinde Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.