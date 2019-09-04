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AKP'DE DAVUTOĞLU'NUN İHRACINA TEPKİLER DİNMİYOR!

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AKP'DE DAVUTOĞLU'NUN İHRACINA TEPKİLER DİNMİYOR!
Önceki gün, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 4 AKP'li ismin ihraç edilmek üzere parti disiplin kuruluna sevkinin yankıları sürüyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın AKP’den kesin ihraç istemiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine bir tepki de eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’den geldi.Temurci, ihraç süreciyle ilgili "Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir" açıklamasında bulundu.

 

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