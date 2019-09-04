AKP'DE DAVUTOĞLU'NUN İHRACI, İSTİFALARI BERABERİNDE GETİRDİ!

AKP'de şimdiden kazan kaynamaya başladı. Davutoğlu ve ekibinin istifası, parti içersinde birçok istifayı da beraberinde getirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Dün Ahmet Davutoğlu ve üç eski milletvekilinin AK Parti'den ihraç edilmeleri için disipline sevk edilmesine tepki gösteren 25. dönem Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'ndan Fatma Yavuz görevinden istifa etmişti. Kulislerde yeni istifaların olacağı söylentileri dolaşıyor.

Ankara kulislerini aktaran 'Ankara Kuşu'nun sosyal medya hesabından 29 milletvekilinin istifaya hazırlandığına dair bir iddia geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan iddiaya göre istifayı düşünen mevcut vekillerin illeri ve sayıları şöyle:

- İstanbul 10,

- Ankara 2,

- Kayseri 2,

- Konya 2,

- Antalya 2,

- Bursa 2,

- Şanlıurfa 2

Mersin, Gaziantep, Samsun, Ordu, Balıkesir, Manisa ve Yozgat milletvekilleri.

KİMİN PARTİSİNE KATILACAKLAR?

İstifa edecek vekillerin bir kısmının Ahmet Davutoğlu'nu takip edeceği söylenirken, büyük bir bölümünün Ali Babacan'ın partisine katılmayı planladığı söyleniyor.