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AKP, YİNE YANDAŞ İŞ ADAMI KORUDU!

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AKP, YİNE YANDAŞ İŞ ADAMI KORUDU!
Torunlar adına şahıs arazilerini kamu gücünü kullanarak, ucuza kapatan Aziz Yeniay hakkındaki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına İçişleri Bakanlığı onay vermedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Torunlar adına şahıs arazilerini kamu gücünü kullanarak, ucuza kapatan Aziz Yeniay hakkındaki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına İçişleri Bakanlığı onay vermedi. Eski AKP’li Başkan Aziz Yeniay, Mall of İstanbul’un arazilerini ucuza kapatmak için yanıltma yöntemiyle iki kez imar planını değiştirdi ancak arazi sahiplerini ikna edemedi.
Devreye TOKİ girdi ve arazilerin “eğitim alanı” olarak kamulaştırılacağını söyleyip arazileri aldı. Tapuya giden vatandaşlar karşılarında Mall Of AVM’yi yapan Torunlar’ı buldu.
Arazilerin kapatılmasında türlü oyunlar oynayan Yeniay, başkanlık sonrası Torunlar GYO’nun yönetimine girdi. Hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması açıldı. Tarihimizin en uyanık dolandırıcısı olarak geçen Sülün Osman’ın bile şapka çıkaracağı cinsten bir nitelikli dolandırıcılık hikâyesinin failleri daha yargıdan kurtuldu. Hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla. Mall Of İstanbul AVM ve rezidansları yapan Torunlar GYO, Küçükçekmece Belediyesi ve TOKİ’nin de içinde bulunduğu vatandaşı "söğüşleme" olayı böylece kapanmış oldu.

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