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AKP ve HDP'li Vekiller meclis kulisin de birbirine girdi

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AKP ve HDP'li Vekiller meclis kulisin de birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Grup toplantısı için geldiği Meclis kulis girişlerinin ve koridorların bir bölümünün kapanmasına HDP'li Milletvekilleri tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM’de partililerle fotoğraf çektirirken korumaları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Dersim Milletvekili Alican Önlü arasında tartışma çıktı. Bazı HDP’li vekiller de tartışmaya katılınca, kısa süreli arbede yaşandı.

​Erdoğan, AKP grup toplantısının ardından partililerin ısrarı üzerine TBMM dış kuliste fotoğraf çektirdi. O sırada Meclis dış kulisten geçmeye çalışan HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü’ye Meclis ve Cumhurbaşkanlığı korumaları engel oldu. Milletvekili olduğunu söyleyen Önlü’ye izin verilmemesi üzerine tartışma çıktı.

Bazı HDP’li milletvekillerinin de tartışmaya dahil olması üzerine gerginlik arttı. HDP Mardin Milletvekili ve Avrupa Süryaniler Birliği Türkiye Sorumlusu Tuma Çelik'in, tartışma sırasında AKP'nin Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan yumruk yediği anlar kaydedildi.

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