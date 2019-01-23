AKP oy kaybediyor MHP tabanı tepkili

PİAR Kamuoyu Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar yer aldı. PİAR Kamuoyu Araştırma Merkezi Müdürü Kadir Atalay 'şu anda zaten 24 Haziran seçimlerine oranla 8-10 puanlık bir düşüş var' dedi.

PİAR Kamuoyu Araştırma Merkezi Müdürü Kadir Atalay, Ayşenur Arslan tarafından hazırlanıp sunulan Medya Mahallesi programında açıklamalar yaptı.

13-19 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 9 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarına yer veren PİAR Müdürü Kadir Atalay dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Atalay, saray ittifakı için "Biz bunu ittifaklara sadakat ölçümü olarak değerlendirdik. AK Parti tarafından bakıldığı zaman yüksek oranda bir sadakat görülürken, MHP'nin yarısının AK Parti'ye oy vermeyeceğini gördük" dedi.

AKP'de yüzde 8'lik oy kaybı

Atalay araştırmada Türkiye'nin en önemli sorununun ekonominin yüzde 34,5 ile birinci sırada iken işsizlik ve Suriyeliler'in önüne çıktığını belirtti.

Atalay, Berkin Elvan yargılaması üzerinden adalet tartışmalarından bahseden Ayşenur Arslan'ın, "Türkiye bunu önemsiyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi;

Bunlar seçmenin umurunda olduğu için iktidarın yakın zamanda daha büyük bir zayıflama içine gireceğini düşünüyoruz. Şu anda zaten 24 Haziran seçimlerine oranla 8-10 puanlık bir düşüş var.

Atalay'ın konuşmalarından diğer başlıklar şöyle;

Türk vatandaşının gözünde Suriye sorunun çözülmesi gerektiği gibi bir düşünce var.

Bu Pazar Genel Seçim olsa;

AKP: Yüzde 35

CHP: Yüzde: 25.9

MHP: Yüzde 13.6

İYİ PARTİ: Yüzde 12.1

HDP: Yüzde11

Yüzde:13.8 kararsız seçmen var.

Gerçeği söylerserse AKP üçe ayrılır.

Medya üzerinden bir algı yaratma durumları var.

Erdoğan'a bir şans verelim' diyenlerde hızlı bir kopuş görüyoruz

Siz MHP adına tekrar oy verin diyorlar. MHP'ye oy veremedikleri için bu seçmen ya oy kullanmayacak ya da ittifaka oy verecek. Bu seçmen kendi mahallesinden çıkıp Millet İttifak'ına oy vermek istemiyor.

24 Haziran'da AKP'ye oy vermiş seçmenlere 'AKP aday çıkarmıyor bulunduğunuz bölgede kime oy verirsiniz' sorusuna yüzde 81.4 'evet MHP adayına oy veririm' dedi.

AKP'yi siyasi platformdan çekerseniz oyların MHP'ye kaydığı görülüyor. MHP sempati kazanmış görülüyor.

Ankara kaybediliyor iktidar açısından.

Sosyal medyada troller tarafından 'zaten çalıyorlar' paylaşımları seçmeni sandıktan soğutuyor. Müthiş bir kutuplaşma var. Sandıktan insanları uzaklaştırmak çok kolay olmayacaktır.