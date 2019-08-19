AKP NEDEN KAYBEDİYOR?

Kuruluşun 18.yılını kutlayan AKP, son yerel seçimlerde Türkiye'deki belediyelerin büyük çoğunluğunu alsa da, büyükşehirleri kaybederek ciddi anlamda oy kaybetti. AKP'nin bu kötü gidişi parti nereye gidiyor? Sorularının dillendirilmesine neden oldu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Gazeteci yazar Fehmi Koru'da kendi internet sitesinde bu konuyla ilgili çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Bir yıl önce yapılan seçimde, liderini yüzde 52 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmeyi başarmış, MHP ile stratejik ortaklık kurarak iktidarını bir kez daha beş yıllığına uzatabilmişti AK Parti. Önemli büyükşehirleri yerel seçimde kaybetmiş ve stratejik ortağı ortaklıktan daha kazançlı çıkmış olsa da son yerel seçimde kazandığı belediyeler de var.

Peki ne oldu da kuruluşunun 18., iktidara gelişinin 17. yılında AK Parti ‘kaybedenler kulübü’imiş gibi tartışılıyor? Yalnızca muhalifleri değil, eksilmeyen bir heyecanla her halinde kendisini savundukları bilinen kalemler ve yorumcular da, AK Parti’yi son viraja girmiş gibi değerlendiriyorlar.

Gerçekten üzerinde durulması gereken bir durum bu.