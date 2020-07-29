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AKP ile Davutoğlu arasında Perinçek polemiği

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AKP ile Davutoğlu arasında Perinçek polemiği
Davutoğlu'nun Perinçek'i Çin üzerinden eleştirmesine yanıt, İçişleri Bakan Yardımcısından geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu dün, partisinin Ardahan Olağan Kongresi’ndeki konuşmasında, Çin’deki Uygur Türkleri tartışmasında değindi. Davutoğlu, konuşmasında isim vermeden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Anlaşılan o ki; biliyorsunuz iktidarın bir büyük ortağı var, yani AK Parti dışındaki ‘orta ortağı' diyeyim. Bir de küçük ortağı var, adını zikretmeyeyim. Çin'in Türkiye sözcüsü olan ortaklar. ‘Doğu Türkistan'da hiçbir zulüm yok' diye Doğu Türkistan'ın toplama kamplarını öven bir ortak var ya.

Hani 28 Şubat'çı, 28 Şubat'ın artığı olan bir ortak. Ve ‘Türkiye'yi şu an Ak Parti değil, biz yönetiyoruz' diyen ortak. Anlaşılan bugünlerde sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti, esas ortağı olan MHP'yi bırakıp daha küçük ortağının peşinden gitmeye karar vermiş.

 

 

 

Çünkü samimi MHP'lilerin, samimi ülkücülerin Çin'in bu zulmü karşısında Uygurları dolaylı olarak da Çin'e iade eden bir politikaya onay vermesi mümkün değildir. Vermemeleri gerekir.”

BAKAN YARDIMCISINDAN YANIT: BU İDDİA TAM BİR HEZEYANDIR

Türkiye’deki 50 bin Uygurlunun Çin’e gönderileceğini ileri süren Davutoğlu’nun sözlerine yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’dan geldi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!” ifadelerini kullandı.

 

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