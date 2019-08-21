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AKP İL BAŞKANI, MENDERES TÜREL'İN UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ!

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AKP İL BAŞKANI, MENDERES TÜREL'İN UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ!
31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP'li Menderes Türel'in belediye başkanlığı yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, belediye iştirakleri olan şirketlere ihtiyaç fazlası kadro alındığı ve bu kişilere yüz binlerce lira para ödendiği belirtildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Menderes Türel zamanında 5 kişiden oluşan belediye şirketlerinden ANET yönetim kurulunun 10’a çıkarıldığını, bu kişilere “huzur hakkı” adı altında yıllık 360 bin lira maaş ödendiğini söyledi.

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