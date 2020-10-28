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AKP içinde Erdoğan'a direnenler mi var? Üçüncü kez talimat verdi ama..

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AKP içinde Erdoğan'a direnenler mi var? Üçüncü kez talimat verdi ama..
Hürriyet'te yer alan kulis habere göre, toplantıda bazı kurmaylar Erdoğan’a hayvan hakları yasasının hazır olduğunu fakat Meclis gündemine hala gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte basına yansıdığı kadarıyla iki kez verdiği “hayvan hakları yasası” talimatını tekrarladı.

Erdoğan, dün AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Hürriyet'te yer alan kulis habere göre, toplantıda bazı kurmaylar Erdoğan’a hayvan hakları yasasının hazır olduğunu fakat Meclis gündemine hala gelmediğini söyledi.

 

 

Edinilen bilgiye göre Erdoğan da, “Bütçeden sonra hayvan hakları yasası kesin gelsin. Bu iş daha fazla uzamasın” diyerek talimat verdi.

Erdoğan geçmişte de birçok defa hayvan hakları yasasının Meclis’e gelmesini istemişti. Ancak iktidar partisi, TBMM’deki bütün partilerin ortaklaştığı yasa önerisi için somut bir adım atmamıştı.

Kamuoyu, AKP'nin yasa tasarısını ne zaman sunacağını merakla bekliyor.

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