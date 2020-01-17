Akp içerisin de kavga var

AKP Kulislerinde konuşulan dedikodular, parti içerisin de TBMM Başkanı ile Binali Yıldırım arasında büyük kavga başladığı konuşuluyor.

Gazete Pencere’de, Pencere Kuşu, Binali Yıldırım’ı üzen ve Ankara’da kulislerde çokça konuşulan konut meselesini yazdı. Uzun süredir adı Başkan Yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı için geçen Binali Yıldırım bu defa darbeyi halefi Mustafa Şentop’tan aldı.

İşte Ankara kulislerinde çokça konuşulan ve Binali Yıldırım’ı sıkıntıya sokan o kulis:

YILDIRIM’DAN İSTANBUL YENİLGİSİNİN İNTİKAMI MI ALINIYOR?

AKP’de ekipleşmeden kaynaklanan gizli çekişmeler ve tartışmalar, son yıllarda dikkat çekici bir noktaya ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partinin geleceğinde söz sahibi olma yarışını bilmeyen yok artık. Ancak, bu tartışmaların dışındaki cephede de gizliden gizleye hesaplaşmalar yaşanıyor. Konut kavgası gibi görünen bir güç gösterisinin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile eski Başkana Binali Yıldırım arasında yaşandığını öğrendik.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığını bırakarak, gönülsüzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na “evet” dediğini biliniyor. Ancak Yıldırım, yerel seçimlerden dönüp geldiğinde Ankara’da hiç de istediği gibi bir ortam bulamadı. Düz milletvekili olmayı pek de içine sindiremeyen Yıldırım’ın hangi makama getirileceği aylardan beri tartışıla dursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda ağırdan aldığı kesin.

ANKARA MANZARALI BAŞBAKANLIK KONUTU İŞTE BÖYLE EL DEĞİŞTİRDİ

Binali Yıldırım, partide eskisi kadar etkin olmama sorunu yaşarken, başına gelenler bununla da kalmadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bir manevrasının onu epey üzdüğü anlatılıyor. Sorun Başbakanlık Konutu’nun tasarrufuyla ilgili. İki siyasinin paylaşma yarışının, aslında ciddi bir siyasi etik sorunu taşıdığını da belirtelim.

Hikayeye dönersek… Yıldırım, başbakanken, kullandığı Başbakanlık Konutu’nu bu görevi bıraktıktan sonra da tam anlamıyla boşaltmadı. Yıldırım’a danışmanlık hizmeti veren elemanları, bu binaya çalışmaya ve ofis olarak kullanmaya devam ettiler. TBMM Başkanıyken bile Başbakanlık Konutu’nu kullanmaya devam eden Yıldırım’ın ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken de, seçimi kaybedip, düz bir milletvekili olarak Ankara’ya döndüğünde de orada olmaya devam etti. Bu zaman zaman parti içerisinde eleştirilse de sonuç değişmedi.

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Taki; bu konut, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilgisini çekene kadar. Bu arada Mustafa Şentop, Cemil Çiçek’in TBMM Başkanlığı döneminde yapılan yeni Başkanlık Konutuna taşınmıştı. Şentop, yeni yapılan ve oldukça büyük olan yeni konutu yetersiz bulmuş olmalı ki;, tam karşısında duran Başbakanlık Konutu’na göz dikti. Müthiş bir bahçe üzerinden Ankara manzarası olan Başbakanlık Konutu işte böyle el değiştirdi.

Şentop’un tarihi eski Başbakanlık Konutu’na geçme isteğine, Erdoğan’dan onay çıktı. Tabi konutun alt katını ofis gibi kullanan Yıldırım’ın ekibine de burayı boşaltmak düştü. Bu süreçlerde kendisini hiç muhatap alınmayan Yıldırım, duruma içerledi.

YILDIRIM’A BİR TÜRLÜ MAKAM BULUNAMAMASI BU TERCİHLE İLGİ

Yıllarca Cumhurbaşkanlarına ve başbakanlara hizmet veren tarihi Çankaya Köşkü, Başbakanlık Konutu ve bu kampüsdeki diğer binalar, adeta kapanın elinde kaldı. Sistem değişikliğinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlanan bu binalar çok kötü kullanıldı. Önce farklı birimlerin bürokratları, ardından da Cumhurbaşkanlığı’ndaki kurulların üyeleri yerleştirildi. Lojmanları çok ilgi çekti, torpil koyan lojmanlara geçti. Hatta milletvekili olduktan sonra lojmanı boşaltmayan eski danışmanların olduğunu da belirtelim. Yani, Ankara’daki, tarihi yönetim binalarının tamamında, kimin nerede ikamet edeceği Erdoğan’ın iki dudağı arasında.

Şimdi kimse, yeni yapılan TBMM Başkanlık Konutu’nu Şentop’un neden yetersiz bulduğunu, Yıldırım’ın tüm görevleri bittiği halde ekibinin neden bu binaları kullandığını sormuyor. İlke, etik ve kural kavramlarıyla işi olan yok gibi. Hantal ve verimsiz devlet yapısı gerekçe gösterilen yapılan yönetim sistemi değişikliğinin, aslında nasıl bir kötü kullanım, kuralsızlık, başıboşluk ve israfa neden olduğunu görmek için sadece yukardaki örneğe bakmak bile yeterli.