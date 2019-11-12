AKP, İBB’DEN ATILAN İŞÇİ SAYISINA EMEKLİ OLANLARI DA EKLEDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin durumunu incelemek üzere kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Ancak komisyonun hazırladığı rapor, AKP tarafından CHP’li üyelere gösterilmeden meclise sunulduğu için tartışma çıktı. AKP’li komisyon başkanı Muhammet Kaynar, İBB’nin toplam 3 bin 400 işçiyi işten çıkardığını söyledi ve işçilerin işlerine iade edilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı. Komisyonun CHP’li üyesi Ülkü Sakalar da rakamların yanlış olduğunu belirterek “3 bin 400 kişinin ilişiği kesilmiş ama bin 650 kişi emeklilik, askerlik, evlilik gibi işçi tarafından yapılan fesihlerle yani kendi isteği ile ayrılmış” dedi. Sakalar raporu da reddettiklerini ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 23 Haziran'da yenilenen seçime kadar geçen kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni işe alınan işçilerin işine son verilmesi üzerine çıkan tartışmalar üzerine İBB Meclisi'nde konuya araştırmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti.

Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun üyelerinden oluşan araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyonun başkanı AKP'li Muhammet Kaynar, İBB Meclis toplantısında rapora ilişkin sunum yaptı. Komisyonun 12 Eylül'de çalışmalarına başladığını ve 24 Ekimde raporun yazımına geçtiklerini anlattı.

KOMİSYON ÇALIŞIRKEN DE İŞÇİLER ÇIKARILMIŞ

İncelemeler sonrasında 24 Haziran 2019 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçinin, belediye müdürlüklerinden de 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin işten çıkarıldığını kaydetti.

Kaynar, bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesindeki kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve yine süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen işçiler dahil edildiğinde sayının 5 bin 831 olduğunu savunarak “Yani İBB 4 aylık dönemde 5 bin 831 işçinin işine son vermiştir. Komisyon çalışırken de işçi çıkarmalarına devam etmiştir” dedi.

Ekrem İmamoğlu döneminde işten çıkartılan bir grup İBB işçisinin eylemi aylardır sürüyor.

“HAKLI SEBEP BELİRTMEKSİZİN…”

3 bin 299 işçiden bin 529 işçinin iş akdinin herhangi bir haklı sebep belirtilmeksizin fesh edildiğini söyleyen Kaynar, “Belediyemiz bu işçilere 24 Ekim'e kadar ihbar ve kıdem tazminatı olarak kanuni hakları karşılığı 75 milyon 928 bin 931 TL ödemiş.

Bazı işçiler işe iade davası açtı. Yani belediyenin bu işçilere ödeyeceği işe iade etmeme ve haksız fesih tazminatlarını da eklediğinizde belediyenin sırf bu işçi kıyımı nedeniyle ne tür bir tazminat yüküyle kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum” dedi. Kaynar, komisyonun işten çıkarılan işçilerin işine iade edilmesi sonucuna vardığını açıkladı.

“YA MATEMATİĞİ BİLMİYOR YA DA RAKAMLARI ÇARPITIYOR”

Komisyonun CHP'li üyesi Ülkü Sakalar raporun kendilerine ulaştırılmadığını, ne imzalarının ne de muhalefet şerhlerinin raporda yer almadığını belirterek, “Hukuk Komisyonu başkanı Muhammed beyin bizlere göndermekten çekindiği her nedense bize ulaştırmadığı raporu, gündeme alınmadığı ve bizlerin imzası olmadığı halde burada okumasını ve burada şov yapmasını kınıyoruz.

Komisyon çalışması başladığı günden bu yana sayısal olarak da az olduğumuz için yok sayıldık. İlk günden nasıl bir rapor çıkacağını biliyorduk. Muhammed bey raporun komisyona sunulduğunu Whatsapp mesajıyla geçen Cuma günü söyledi bize. Bizler raporu görmedik, komisyondan yeni alabildik. Sunumundan görülüyor ki ya matematiği bilmiyor ya da bilerek rakamları çarpıtıyor” diye konuştu.

“RAPORU REDDEDİYORUZ”

Raporu reddettiklerini vurgulayan Sakalar şu rakamları açıkladı: “3 bin 400 kişi 4 ayda işten çıkarıldı diyor. 3 bin 400 kişinin ilişiği kesilmiş ama bin 650 kişi emeklilik, işçi tarafından fesih, belirli süreli mevsimlik sözleşmelerin bitimi, askerlik, evlilik gibi işçi tarafından fesihler var.

Hepsini İBB çıkarmamış. İşveren tarafından deneme süresi içinde ve sonrasında tek taraflı olarak sözleşmesi fesh edilen kişi sayısı bin 652'dir. 18 Eylül-24 Ekim arası bin 833 kişinin işten çıkarıldığı bilgisi gerçek dışıdır. Eylül-ekim döneminde işten ayrılan kişi sayısı bin 300 olup bu sayının 865'i cankurtaran ve plaj işçilerinden oluşan mevsimlik çalışanlardır.

AKP'li komisyon üyeleri raporunda işveren tarafından yapılan fesihler nedeniyle ödenen kıdem tazminatı toplamının 42 milyon 432 bin lira olduğu, bu şekilde belediyenin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.”

“EMEKLİ İŞÇİLERİN HAKLARININ ÖDENMESİ KAMU ZARARI SAYILAMAZ”

Sakalar, ödenen bu rakamın 24 milyon 447 bin 631 lirası emeklilik, evlilik, askerlik, sağlık sorunları gibi nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih sonucu ödenen rakamlar olduğunu belirterek, “Emekli olan işçilerin yasal haklarının ödenmesi ne zamandan beri kamu zararı sayılmaktadır?

Belediye müdürlüklerinden ayrılan personele ise kıdem ve ihbar tazminatı toplamı olarak ödenen 18 milyon 764 bin lira ise yine bu işçilerin tamamının emekliliği hak etmesi ve işveren ile anlaşarak kendi isteği ile işten ayrılmaları üzerine ödenmiştir” ifadelerini kullandı.

İŞE YENİ ALINANLAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Sakalar, 24 Haziran'dan sonra yeni işe giren kişi sayısının AKP'nin iddia ettiği gibi 721 değil 464 kişi olduğunu belirterek “Bu kişilerin 75'i 24-28 Haziran tarihleri arasında yani sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını almadan önce işe girenlerdir.

65 kişi üst düzey yönetici ve danışmandır. 244 kişi ise şirketler arası geçiş, askerlik dönüşü işe başlamadır” dedi. Meclis başkanlığına havale edilen raporun 14 Kasım günü toplanacak ikinci oturumda gündeme gelmesi bekleniyor.