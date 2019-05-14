"AKP dönemindne 30 yolsuzluk tespit ettik"

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanlığını AKP'li Ahmet Sungur'dan devralan MHP'li Osman Türkyılmaz, belediyenin borcunun 21 milyon TL olduğunu açıkladı.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devraldığı belediyede 30'a yakın yolsuzluk tespit edildiğini belirterek, sadece bir kişinin 146 bin 275 lirayı zimmetine geçirdiği savundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçilen MHP’li Osman Türkyılmaz, AKP’li döneme ait olan 21 milyon liralık borç miktarını belediyenin resmi internet hesabından açıkladı. Türkyılmaz, dikkatli bir şekilde hesapları kontrol ettirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

DOSYALAR SAVCILIĞA İLETİLİYOR

AKP’li Ahmet Sungur’dan görevi devraldıktan sonra, belediyede yaptırdığı incelemelerin sonuçlarını sosyal medya hesabında duyuran Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ilan, reklam, imar ve su birimlerinde 30’a yakın yolsuzluk olduğunu açıklayarak, “İlçemizde göreve geldikten sonra başlatmış olduğumuz araştırmalar neticesinde başta reklam, ilan, imar, su gibi birimlerde olmak üzere 30’a yakın yolsuzluk tespit edilmiştir. Dosyalar savcılığa iletildikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

BİR KİŞİ 146 BİN 275 TL ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Yapılan yolsuzluklara örnek veren Başkan Türkyılmaz bir belediye personeli hakkında suç duyurunda bulundukları belirterek, şunları kaydetti; “Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin, ilçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinden işgaliye ve reklam bedeli toplayıp, zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Tüm iş yerlerinde tutanak tutulmuştur. Konu, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, yasal süreç başlatılmıştır. Zimmete geçirilen tutar 146 bin 275 TL’dir. Yahşihan halkına hesap verme zamanı geldi. Her kuruşun hesabı halka verileceği gibi halkın parasını hiç edenler yargı önüne çıkarılacak. Halka ve adalete hesap verecek olan kişiler hesabını ahirette de mutlaka vereceklerdir. Söz verdik sözümüzü tutuyoruz”

NİSAN AYI BİLONÇOSU ASILDI

Kalem kalem gelir ve gider tablosunu açıklayan Başkan Osman Türkyılmaz, seçim döneminde söz verdiği Nisan ayı mali bilançosunu yayınladı. Sosyal medyasından bir gönderi ile duyuru yapan Türkyılmaz, şeffaf belediyeciliği gözler önüne serdi. Açıklanan tabloda 1 Nisan 2019 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan harcamalar tek tek yazıldı.

YAPILAN ÖDEMELERİ DE PAYLAŞTI

Tabloya göre; Nisan ayında toplam 3 milyon 197 bin 475,71 TL gelir elde edilirken, 2 milyon 530 bin 125,51 TL ödeme yapıldı. Bu ödemelerin 350 bin TL'sinin ise geçmiş döneme ait olduğu bildirildi.