AKOM'dan Uyarı Üstüne Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Marmara’da çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde ye

FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege’de, çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

CUMAYA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de, perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz’de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKŞAM ETKİSİ AZALACAK

Doğu Akdeniz’de, perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN ÖZEL UYARI

AKOM da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşmasının, Perşembe günü ise karayel yönüne dönmesi ile birlikte sıcaklıklarda ani (5-8) bir düşüş beklendiğini bildirdi.

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KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da, örtü şeklinde kar yağışı bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bunun nedeninin 'ısı adası' etkisi olduğunu söyledi. Köse, "Yakın yerlerde, Kırklareli'nde kar yağışı oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor. Kentin 1,5 kilometre yukarısına kadar kar şeklinde başlıyor ama şehrin üzerine geldiği zaman alt seviye sıcak olduğu için bu da yağmura dönmesine neden oluyor" dedi. Perşembe günü Balkanlar'dan bir günlük yağışlı havanın geleceğini söyleyen Köse, ''"Böylece klimanın soğuk yüzü gibi hava birden soğuyacak. Bir günde 8 dereceye kadar düşüşle sıcaklık 5 deceye kadar inecek. Yağmur şeklinde yağış görülecek. Ancak öğleden sonra yağış hala devam ederse, hızlı soğuma nedeniyle İstanbul'da yine sulu kar, ara ara kar atışları görülebilir. Eğer soğuma şu anki tahminlerin bir iki derece daha altına inerse bu defa hafta sonu beklediğimiz kar örtüsü perşembe günü İstanbul'da yaşanabilir'' uyarısında bulundu.

Hafta sonu İstanbul'da örtü şeklinde beklenen kar yağışı, şehir ısı adası etkisinden dolayı yağmur olarak gerçekleşirken, bu hafta kentte yağış ve lodosun etkisiyle sıcaklık artışı öngörülüyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, bu hafta kar beklenmediğini söyledi.

Kocaman, salı günü itibariyle yağışlı bir hava sisteminin etkisine girileceğini ifade ederek, haftalık hava tahminini şöyle açıkladı:

"Bu hafta kar yok. Rüzgarın güneye dönmesiyle havalar biraz ısınırken aralıklı yağmur görülecek. Ocak ayının mevsim normali 10 derece sıcaklıktır. Mevsim normallerinin altında olan sıcaklıklar bu hafta artacak. Hava çarşamba gününden itibaren ısınmaya başlayacak. Çarşamba günü sıcaklığın 8 dereceye kadar çıkması beklenirken yağış görülecek. Yağış çarşamba günü ara verecek, sıcaklıklar da artmaya devam ederek 13 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü yine yağış görülecek. Sıcaklık 10 derece ve yağmurlu olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise kentte yağış görünmüyor."