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AKOM'dan Kritik Uyarı!

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AKOM'dan Kritik Uyarı!
Meteoroloji'nin günlük hava durumu değerlendirmesine göre, İstanbul'a bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış geliyor.

Önümüzdeki hafta çarşamba günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de yaptığı açıklamada yeni haftanın başından itibaren hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu. 

Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık perşembe gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

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