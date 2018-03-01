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SON DAKİKAAKOM'dan Kar Açıklaması!

AKOM'dan Kar Açıklaması!

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AKOM'dan Kar Açıklaması!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kar kalınlığının 1-5 cm aralığında ölçüldüğü belirtilen açıklamada kar yağışının öğle saatlerinden itibaren kenti terk edeceği ifade edildi. Açıklamada bu gece ve yarın sabah sıcaklıkların sıfır derecenin altına gerileyeceğinden buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada,  "1378 araç ve iş makinesi  6 bin 992  personel ile yollarda buzlanmaya karşı kürüme ve tuzlama yapıldı. Ana arterlerde son 24 saatte 4 bin 352 ton tuz kullanılarak yollar trafiğe açık tutuldu. Evsiz vatandaşlar Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi İBB İSTAÇ Esenyurt merkezinde konaklıyor. Bugün itibariyle 480 vatandaş hizmetlerden yararlanıyor" denildi.

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