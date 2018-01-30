Akkaya'dan Tecavüz Tepkisi

Eski manken Deniz Akkaya da sosyal medyada dolaşan bu görüntülerle karşılaşan isimlerden oldu. Bu korkunç ve mide bulandırıcı görüntüler karşısında sakinliğini korumakta zorlanan Deniz Akkaya, aynı zamanda bir hayvansever olarak konu hakkında uzun bir pay

“Onlarca takipçi benimle paylaştı bugün o lanet videoyu; çünkü benim adaletsizliğe tahammülüm yok hele hele çocuğa ve dilsiz dostlarımıza yapılan bu vicdan yoksunu saldırılar karşısında… Ancak sonra ne olacaktı, artık belkide son günlerini yasayan bu dedeye kendi ailesi, konu komşu infaz uygular endişesi ile paylaşmadım… Hele ki ama asıl sorun instagramda silmeler değil de aslen hayatının en son dönemecinde bambaşka dertleri artık hayat olgunluğu olması gereken bu DEDE bu kadar korkunç bir tecavüze kalkışacak kadar beyninde, kalbinde, geçmişinde ne ağırlıklar taşıyor? Maalesef o videoyu defalarca kez izlemek zorunda kaldım ve o saatten beri aklım sadece bu sorular ile meşgul… Vicdan terazisi devrildi mi? Demek bunu bile görecekmişim…” (Kaynak: sozcu.com.tr)