  • BIST 92.066
  • Altın 149,707
  • Dolar 3,6391
  • Euro 3,9124
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKar yağıyor...

Akit yazarından Gül ve Davutoğlu'na: Erdoğan'ı kuyuya attılar, Kabil gibi baktılar..

»
Akit yazarından Gül ve Davutoğlu'na: Erdoğan'ı kuyuya attılar, Kabil gibi baktılar..
Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "vefasızlık" suçlaması yöneltti.

"Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı olduğu anki sevincini, Erdoğan’a kardeşim diye nasıl sarıldığını arşivlerden bulun, izleyin. Davutoğlu’nun, Başbakan olduğu gün Erdoğan’a nasıl sarıldığını hatırlayın. Sonrasında kimlerin kimlerin Başkan Erdoğan’a vefasızlık ettiklerini, Başkan Erdoğan’ı, Yusuf a.s. gibi nasıl kuyuya attıklarını görün" diye yazan Yılmaz, "Gömleğini kana buladıklarını, Kabil gibi baktıklarını, çünkü bunlarda vefa yok" ifadesini kullandı.
Mehtap Yılmaz'ın "Şimdi hesaplaşma zamanı" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2017) yazısı nın ilgili bölümü şöyle:

 
Kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına getiren Başkan Erdoğan’ın referandum mücadelesinde, “EVET” demeye tenezzül etmeyen Abdullah Gülizabet’i...
Kendisini Başbakan makamına getiren Başkan Erdoğan’ın Konya mitinginde, vefa adına dahi “EVET” demeyen Ahmet Davutoğlu’nu...
“1 Nisan yaklaşıyor...” “Şimdi hesaplaşma zamanı...” 
Manisalı Lawrence ve kovboy şapkasıyla Diyarbakır FETÖ karargahında tutuklu Jale Saraç’la poz veren kardeşi...
FETÖ’nün Kandil’i Dicle Üniversitesi’ndeki FETÖ kurmayları için çalışanlar... 
Desteklediği tüm rektörler şu anda FETÖ’den tutuklu olan... Kitapları toplatılmış bir bilim suçluları... 
“EVET” deyip, “HAYIR” kulisleri yapan aşağılık mahluklar...
İçimizdeki gevşekler...
Her sınanma noktasında “yalpalayan” namertler...
En küçük bir risk almayan “yüksek manevra kabiliyetlileri”...
Sıkışınca davasını üç kuruşa satan, ciğeri beş para etmezler...
Hepinizi çok iyi biliriz...
Siz, MHP’nin samimiyetini sorgulayacak en son kimselersiniz.
Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı olduğu anki sevincini, Erdoğan’a kardeşim diye nasıl sarıldığını arşivlerden bulun, izleyin...
Davutoğlu’nun, Başbakan olduğu gün Erdoğan’a nasıl sarıldığını hatırlayın...
Sonrasında... 
Kimlerin kimlerin Başkan Erdoğan’a vefasızlık ettiklerini..
Başkan Erdoğan’ı, Yusuf a.s. gibi nasıl kuyuya attıklarını görün... 
Gömleğini kana buladıklarını...
Kabil gibi baktıklarını...
Çünkü bunlarda vefa yok...
Sadakat yok... 
Samimiyet yok...
Millet de bunu görüyor...
Allah da...
Neyse...
Şimdi 9. kez sandığa çakılmış, kaybetmiş Kılıçdaroğlu CHP’si ne derse desin...
“Seni başkan yaptıracağız! Seni Başkan yaptıracağız! Seni başkan yaptıracağız!” diyen millet, sözünde durdu... Reis şimdi Başkan!
Ne diyordu reklamda?
“Seyahate çıkacaksın... Aniden telefon gelecek... Tilili... Tilili... Tilili...”
Tilili, Kürtçe “zılgıt” demek.
Eh bu bir terör tehdidi ise, o dile biber sürmek gerek...
O zaman görürüz “tililili”nizi...

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de cezaevinde jandarma ile gardiyanlar kavga etti, yaralılar var20 Nisan 2017 Perşembe 13:17
  • İşte Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi20 Nisan 2017 Perşembe 13:03
  • Dayının, kız kardeşi ve 3 yeğenine istismarı ortaya çıktı!20 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Kar yağıyor...20 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Helikopter kazasında enkazdaki 12 şehide böyle ulaştılar20 Nisan 2017 Perşembe 12:50
  • Fırlatıldı!20 Nisan 2017 Perşembe 12:40
  • "Sigara" cinayetinde 3 gözaltı20 Nisan 2017 Perşembe 12:37
  • Adana'da esrarengiz ölümler20 Nisan 2017 Perşembe 12:34
  • YSK Başkanı'ndan CHP'nin eleştirilerine cevap20 Nisan 2017 Perşembe 12:30
  • Cem Küçük Mavi Marmara Şehitleri'ne "manyak" dedi!20 Nisan 2017 Perşembe 12:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim