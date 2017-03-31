Akıncı Üssü iddianamesinde dikkat çeken detay!

Akıncı üssü iddianamesi tamamlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı, firari Adil Öksüz de 2 numaralı şüpheli olarak yer aldı Kemal Batmaz ise darbe girişimin 3 numarası olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetçiler arasında yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz,Harun Binici, Nurettin Oruç ve Hakan çiçek'in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.