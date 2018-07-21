  • BIST 94.082
  • Altın 189,916
  • Dolar 4,7932
  • Euro 5,6125
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Akın İpek gözaltına alındı

»
Akın İpek gözaltına alındı
TRT Haber'in haberine göre Akın İpek gözaltına alındı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere mahkemesi, Londra'da yaşayan FETÖ'cü Akın İpek'in pasaportuna el koyarken evi dışında konaklamasını da yasaklamıştı. Mahkeme bu kararı Türkiye'nin iade talebiyle aldı. Bu kez de İngiltere İçişleri Bakanlığı harekete geçti, İpek'in gözaltına alındığını açıkladı. 

İngiliz Mahkemesi, Türkiye'nin talebini 26 Haziran'da incelemeye başladı. Firari İpek, polis nezaretinde mahkemeye götürüldü. Mahkeme firari FETÖ'cüyü 50 bin sterlin kefaletle serbest bıraktı. Ancak yurt dışına kaçmaması için pasaportuna el koydu. Firari İpek'in geceleri evi dışında konaklamasını yasaklayan mahkeme, cep telefonunu 24 saat açık tutmasını da zorunlu tuttu.

Firari FETÖ'cünün iade edilip edilmeyeceğine ise, Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karar verilecek. İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde karar yine Dışişleri Bakanının onayı ile uygulanıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar'ın ağabeyi ilk kez konuştu!21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  • Sapığı arkadaşı yakalattı!21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
  • Bedelli askerlikte 28 gün kalkıyor mu?21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:41
  • Ahu Tuğba: 'Beni Adnan Hoca'ya Erol Simavi gönderdi'20 Temmuz 2018 Cuma 17:15
  • Aydın Doğan'dan üzücü haber!20 Temmuz 2018 Cuma 16:38
  • Yaren'in katili: Hızlı.. Ehliyetsiz... Tutuksuz20 Temmuz 2018 Cuma 14:51
  • Çıplak Turist Ortalığı Birbirine Kattı!20 Temmuz 2018 Cuma 14:01
  • Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması20 Temmuz 2018 Cuma 12:19
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama20 Temmuz 2018 Cuma 11:48
  • Sosyal güvenlik uzmanından bedelli askerlik parası olmayanlara uyarı20 Temmuz 2018 Cuma 11:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim