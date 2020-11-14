  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

AKILALMAZ CORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI...

»
AKILALMAZ CORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI...
AKILALMAZ CORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI...Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü dolandırıcıların, "Okullarda koronavirüs Hijyen Kampanyası" şeklindeki yeni yöntemine karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonu üzerinden esnaf ve vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin, kendilerini sözde sağlık müdürlüğü yetkilisi olarak tanıttığı vatandaşlardan, "Okullarda Kovid-19 Hijyen Kampanyası" adı altında para talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcıların gündemi takip ederek yeni yöntemler uyguladıkları, her türlü ikna ve kandırma yolunu tercih ettikleri ifade edildi.

Öte yandan, son günlerde vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajların atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajlar geldiği, örneğin 'Pandemi destek ücreti almak için başvuru', 'Uygun kredi ister misin?', 'Bir  ödül kazandınız.', 'Alışveriş çeki kazandınız.', 'Çok şanslısınız.' gibi kısa mesajlar yoluyla linkler yollandığı, bu tip mesajlardaki linklere girilmemesi, linklere girildiği an cep telefonuna zarar verildiği, bu yolla rehberdeki kişilere toplu mesaj atılarak mağduriyet yaşatıldığı, bu mesajlara cevap vererek TC numarası, banka kart numarası gibi özel bilgilerin paylaşılmaması, internetten yapılmak istenen alışveriş için karşı taraf ile görüşme sonucu verilen hesaba yatırılan kaparolar sonucu mağduriyetler yaşandığı, sosyal medyadan 'Alışveriş çeki kazandınız' şeklinde gelen mesajlara inanıp kart numarasının verilerek mağduriyet yaşandığı, ayrıca kişilerin cep telefonlarına, 'Eski bir evde tarihi sarı liralar bulundu, bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' gibi mesajlar geldiği, bu tip mesajlara itibar edilmemesi, vatandaşların zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları önemle duyurulur."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı10 Kasım 2020 Salı 16:08
  • Mektupta ortaya çıktı: Adnan Oktar’dan ‘kasetle’ şantaj10 Kasım 2020 Salı 16:04
  • Karabağ'dan zafer haberi geldi! Ermenistan yenilgiyi resmen kabul etti!10 Kasım 2020 Salı 16:00
  • Biden’ı tebrik etmeyen liderler gündem oldu: Erdoğan, Trump’tan çok faydalanmıştı10 Kasım 2020 Salı 15:45
  • Son dakika… Kılıçdaroğlu: Sen hâkim değilsin, Saray’ın satılmış insanısın10 Kasım 2020 Salı 15:02
  • Altın fiyatlarında sert düşüş09 Kasım 2020 Pazartesi 16:59
  • Berat Albayrak’ın istifa kararı sonrası dolar kuru düşmeye devam ediyor09 Kasım 2020 Pazartesi 16:37
  • Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye hatırlatma!09 Kasım 2020 Pazartesi 16:28
  • Son dakika haber: Rusya'dan şoke eden haber geldi, Kremlin'den jet yanıt... Putin hasta mı?06 Kasım 2020 Cuma 23:50
  • Avrupa'da koronavirüs kâbusu büyüyor! Rekor haberleri peş peşe geldi06 Kasım 2020 Cuma 23:47
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim