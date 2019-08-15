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AKIBETİ BELLİ OLDU

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AKIBETİ BELLİ OLDU
Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İstanbul Boğazı kıyısında Çengelköy'de yer alan Kuleli Askeri Lisesi, 1845 yılında kuruldu. Lisenin amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) subay yetiştirmekti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kuleli Askeri Lisesi'nin eğitim hayatına son verildi. 

ARAPLARA MI SATILDI

Lisenin Araplara satıldığı iddiaları verilen soru önergeleriyle Meclis'e taşındı. 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin verdiği soru önergesinin ardından, “Tam 16 ay askerlik vazifesini gururla yaptığım, İstanbul’un sembolü, harp tarihimizin simgesi Kuleli Askeri Lisesi’nin yabancılara satıldığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdım. Cevap bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında. Müze yapılacağına dair açıklamalar vardı. Bu konuda bir açıklama beklemek hakkımız.” dedi.

BAKANDAN AÇIKLAMA 

İddialarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

Ersoy, "İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir." dedi.

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Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ise "Kuleli Askerî Lisesi tarihî binası ( Süvari Kışlası) Bakanlığımıza müze olarak değerlendirilmek üzere tahsis edilmiştir. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Türk Askerî tarihi ve eğitimi açısından büyük öneme sahip bu alan için başka bir kullanım kararı yoktur." ifadelerini kullandı.

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