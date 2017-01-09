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Akhisar, Mustafa Yumlu ile anlaştı!

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Akhisar, Mustafa Yumlu ile anlaştı!
Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor ile anlaştı. İmzaların 1-2 gün içerisinde atılacağı öğrenildi.

Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor ile anlaştı. İmzaların 1-2 gün içerisinde atılacağı öğrenildi. 

Trabzonspor'da değişim rüzgarı devam ediyor. Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Bordo Mavililer'de Mustafa Yumlu, Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor ile anlaştı. 

Tecrübeli savunma oyuncusu kendisini Akhisarsporlu yapacak imzayı 2 gün içerisinde atacağı ifade edildi. 

Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yumlu transferinin Rodallega'nın takasında kullanılacağı öğrenildi. 

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