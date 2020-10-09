"Akdeniz'in Las Vegas'ı" 46 yıl sonra açıldı...

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve bir zamanlar “Akdeniz’in Las Vegas’ı” olarak anılan Maraş. 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı.

Kıbrıs’ın 1974’te bölünmesinden önce Maraş, Gazimağusa’nın “Yıldızı parlamış” kıyı beldesi. Adanın en iyi plajlarına sahip bölge, zenginlerin ve ünlülerin akın ettiği bir yöreydi. Marlyn Richard Burton ve Brigitte Bardot 8 km uzunluğundaki bu kıyılarda görülmüştü. Elizabeth taylor’un favorisinin, Kennedy Bulvarı’ndaki Argo Oteli olduğu söyleniyordu.

Maraş’ta biri İngiliz Kraliyet Ailesine ait olmak üzere çoğu yıldızlık 105 otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 99 eğlence merkezi ve 2 bin 953 işyeri, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane vardı.

Maraş, 1974 yılının Ağustos Ayı’nda İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Türk Ordusu, kenti müzakereler sonrasında eski sahiplerine iade etmek üzere kapalı tuttu. Türk tarafı, Rumlara birçok kez Kıbrıslı Türklere ulaşım ambargosunun kaldırılması ve Ercan Havaalimanının uluslararası uçuşlara açılması karşılığında Maraş’ı iade etme teklifinde bulundu. Ancak, Rumlar bunu kabul etmedi.

BM Güvenlik Konseyi kentin Türk yerleşimine açılmayarak, Rum sahiplerine iadesi talebiyle 1984 ve 1992’de iki karar üretti. Ancak 1990’lı yıllarda Rumlar AİHM’e, Maraş’taki mülklerinin iadesi talebiyle dava açtı. AİHM KKTC’de, yabancı hakimlerin de bulunduğu Taşınmaz Mal Komisyonu kurulmasına karar verdi.

Rum kesimi Maraş’ın, kendilerine ait olduğunu öne sürüyor. Ancak Maraş’ın Osmanlı tapulu olduğu, Ankara’dan gelen vakıf senetleriyle bir kez daha ispatlandı.

Osmanlı arşivlerine göre Maraş, Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa Vakıf arazilerinin içinde kalıyor.

3 vakıf senedinde, Padişah I. Mahmut döneminde Kıbrıs Valisi olan Seyyid Abdullah Paşa’nın 1748’de 30 bin kuruş ödeyerek Maraş’ı satın aldığı görülüyor.

O dönem bataklık olan Maraş’ın mülkiyetini gösteren Vakıfname, günümüzdeki Maraş’ın 5 yıldızlı otellerinin bulunduğu sahil kısmını kapsıyor.

İngiltere, Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’te Osmanlı'yla savaş girmesini gerekçe göstererek Kıbrıs’ı ilhak etti ve Vakıflar İdaresi Yönetimine el koydu. Vakıf mülkleri, birer birer Rum zenginlere önce kiralandı, ardından tapu kaydı yapılarak el değiştirdi.

İngiltere, 1960’de Türk ve Rum ortaklığında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, Türk yönetimine 1.5 milyon Sterlin kira bedeli ödedi. Ancak mülkler, hukuken devredilmez olmasına rağmen Rumların üzerine kayıtlı kaldı.

Rumlar, Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminden kovduğu 1963’ten 1974’e kadar geçen sürede vakıf mülklerini yağmaladı.

Kapalı Maraş'ın açılış süreci aslında geçen yıl başladı. 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu Toplantısında Maraş'ın açılması konusunda adım atılmış, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması yönünde karar alınmıştı.