  • BIST 1.157
  • Altın 488,029
  • Dolar 7,9159
  • Euro 9,3393
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

"Akdeniz'in Las Vegas'ı" 46 yıl sonra açıldı...

»
"Akdeniz'in Las Vegas'ı" 46 yıl sonra açıldı...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bir zamanların turizm cenneti. Son 46 yılın ise "Hayalet şehri" Maraş kademeli olarak açıldı. Peki Maraş neden kapatıldı? Daha önce nasıl bir yerdi? Detaylar inceleme haberimizde...

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve bir zamanlar “Akdeniz’in Las Vegas’ı” olarak anılan Maraş. 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı.

gecbq4gz5fwlnghh-636071245606633912.jpg

Kıbrıs’ın 1974’te bölünmesinden önce Maraş, Gazimağusa’nın “Yıldızı parlamış” kıyı beldesi. Adanın en iyi plajlarına sahip bölge, zenginlerin ve ünlülerin akın ettiği bir yöreydi. Marlyn Richard Burton ve Brigitte Bardot 8 km uzunluğundaki bu kıyılarda görülmüştü. Elizabeth taylor’un favorisinin, Kennedy Bulvarı’ndaki Argo Oteli olduğu söyleniyordu.

diqw9nijxenec8fg-636199101388914847.jpg2145iyliqhgl4tpt-636199101134833986.jpgmwagg5picewpterm-636199100837156194.jpg

Maraş’ta biri İngiliz Kraliyet Ailesine ait olmak üzere çoğu yıldızlık 105 otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 99 eğlence merkezi ve 2 bin 953 işyeri, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane vardı.

Maraş, 1974 yılının Ağustos Ayı’nda İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Türk Ordusu, kenti müzakereler sonrasında eski sahiplerine iade etmek üzere kapalı tuttu. Türk tarafı, Rumlara birçok kez Kıbrıslı Türklere ulaşım ambargosunun kaldırılması ve Ercan Havaalimanının uluslararası uçuşlara açılması karşılığında Maraş’ı iade etme teklifinde bulundu. Ancak, Rumlar bunu kabul etmedi.

BM Güvenlik Konseyi kentin Türk yerleşimine açılmayarak, Rum sahiplerine iadesi talebiyle 1984 ve 1992’de iki karar üretti. Ancak 1990’lı yıllarda Rumlar AİHM’e, Maraş’taki mülklerinin iadesi talebiyle dava açtı. AİHM KKTC’de, yabancı hakimlerin de bulunduğu Taşınmaz Mal Komisyonu kurulmasına karar verdi.

Rum kesimi Maraş’ın, kendilerine ait olduğunu öne sürüyor. Ancak Maraş’ın Osmanlı tapulu olduğu, Ankara’dan gelen vakıf senetleriyle bir kez daha ispatlandı.

Osmanlı arşivlerine göre Maraş, Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa Vakıf arazilerinin içinde kalıyor.

3 vakıf senedinde, Padişah I. Mahmut döneminde Kıbrıs Valisi olan Seyyid Abdullah Paşa’nın 1748’de 30 bin kuruş ödeyerek Maraş’ı satın aldığı görülüyor.

O dönem bataklık olan Maraş’ın mülkiyetini gösteren Vakıfname, günümüzdeki Maraş’ın 5 yıldızlı otellerinin bulunduğu sahil kısmını kapsıyor.

İngiltere, Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’te Osmanlı'yla savaş girmesini gerekçe göstererek Kıbrıs’ı ilhak etti ve Vakıflar İdaresi Yönetimine el koydu. Vakıf mülkleri, birer birer Rum zenginlere önce kiralandı, ardından tapu kaydı yapılarak el değiştirdi.

İngiltere, 1960’de Türk ve Rum ortaklığında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, Türk yönetimine 1.5 milyon Sterlin kira bedeli ödedi. Ancak mülkler, hukuken devredilmez olmasına rağmen Rumların üzerine kayıtlı kaldı.

Rumlar, Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminden kovduğu 1963’ten 1974’e kadar geçen sürede vakıf mülklerini yağmaladı.

Kapalı Maraş'ın açılış süreci aslında geçen yıl başladı. 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu Toplantısında Maraş'ın açılması konusunda adım atılmış, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması yönünde karar alınmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC Turizm Bakanı Evren: Maraş’ta hüzün turizmi yapmayı düşünüyoruz09 Ekim 2020 Cuma 12:42
  • Korona vaka sayısında perşembe günü rekor artış kaydedildi09 Ekim 2020 Cuma 12:36
  • Doğuş Holding borçlarını ertelemek istiyor07 Ekim 2020 Çarşamba 17:53
  • TURAN HANÇERLİ, 23. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’NDE KONUŞTU07 Ekim 2020 Çarşamba 17:22
  • Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti06 Ekim 2020 Salı 18:47
  • Facebook Aralık ayında Türkiye'den çıkıyor mu?06 Ekim 2020 Salı 17:00
  • MEB tablet başvurusu nasıl yapılacak, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak?06 Ekim 2020 Salı 16:28
  • Ermenistan askerlerinin geri çekilirken bıraktığı silah ve araçlar görüntülendi06 Ekim 2020 Salı 16:19
  • İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat06 Ekim 2020 Salı 16:17
  • "Bolu'da vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor"06 Ekim 2020 Salı 16:14
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim