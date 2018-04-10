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Akdeniz'de Sular Isınıyor

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Akdeniz'de Sular Isınıyor
ABD destroyeri Donald Cook, Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaşıyor.

60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.

ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı öne sürüldü. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği ve gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia edildi.

RUS UÇAKLARINDAN ALÇAK UÇUŞ

Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ÖLÜ SAYISI 80'E YÜKSELDİ

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esad rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 80 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DUMA'DA 100 BİN KİŞİ ABLUKA ALTINDA YAŞIYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

ABD, ŞAM VE RUSYA'YI SUÇLADI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), saldırıya karşı tepki gösteren ilk ülke oldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir" dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan bir başka Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, "Suriye'de rejimin daha öncede kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur" ifadesini kullandı.

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