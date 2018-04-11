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Akdeniz'de Savaş Uyarısı!

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Akdeniz'de Savaş Uyarısı!
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı.

Sputnik'in haberine göre EASA'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar uyarılarak, "72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği" bildirildi.

Uçaklar, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

Suriye'deki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddialarına, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin saldırı sinyalleri eşlik etmişti.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

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