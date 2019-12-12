Akdeniz'de Korkutan Deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bilgilerine göre saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında ve deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.