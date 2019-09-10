AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tv100.com'un haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.