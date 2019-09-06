AKDENİZ'DE DEPREM!

Akdeniz'de korkutan deprem meydana geldi!

Uçankuş.com'un haberine göre; AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 11.59 sıralarında merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.