Akdeniz de deprep felaketi büyük İstanbul depremi'nin habercisi mi?

İtalya'nın Akdeniz kıyısında yer alan ve yanardağ patlaması sonucu Gece meydana gelen 4,8 büyüklüğüne kadar çıkan depremler nedeniyle bazı evler zarar gördü, 10 kişi yaralandı.

Halk geceyi sokaklarda geçirdi.Çok sayıda yapı kullanılamaz hale geldi.Gece boyunca 130'dan fazla deprem kaydedildi.

Yardım ekipleri gece boyunca bölge halkına hizmet etti.Sabahın ilk ışıklarında depremin gerçek boyutu ortaya çıktı.Görüntüler İtalya'nın Akdeniz kıyısında yer alan ve yanardağ patlaması ile sarsılan Sicilya Adası'ndan.

İtalya haber ajansı Ansa'nın Katanya kenti yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Katanyalıların, Viagrande ve Trecastagni merkezli depremler yüzünden korkulu bir gece yaşadıkları belirtildi.Depremlerden 4,8 ve 3,1 büyüklüğündekilerin halkta paniğe neden olduğu, çok sayıda kişinin sokakta ve arabalarında sabahladığı bildirildi.