Akdağ: Çok yakında açıklanacak

Sağlık Bakanı Akdağ'dan "Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı ile ilgili flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Akdağ: "Biz, yetkileri ile birlikte sorumlulukları da artan yeni bir Cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Tek adamlıkla bunun uzaktan yakından alakası yok çünkü Meclis belli bir çoğunlukla cumhurbaşkanını zamanı dolmadan seçime dahi götürebiliyor. Bu çok ilginçtir. Başkanlık modelleriyle yönetilen ülkelerde böyle bir özellik yok. ABD sisteminin zayıf taraflarından birisi budur. 5 sene başkan seçiliyor ve kimse dokunamıyor. Oysa burada, Meclis eğer başkanın işleri iyi götüremediğine inanırsa, 'Hodri meydan, haydi beraber seçime gidebiliyoruz' diyebiliyor."



"Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı"

Sarin gazı kullanıldığına dair çok net, kesin sonuçlar elde ettik. Otopsi sonuçları da bunlara işaret etti. Adli tabiplik de otopsi sonuçlarını yakında açıklayacaktır. Yani Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı bizim incelemelerimizde kesinleşti. Başlangıçta zaten vakaların klinik durumları bir kimyasal silah kullanıldığını işaret ediyordu. Bunu laboratuvar ve otopsi sonuçları ile kesinleştirmiş olduk. Bu arada Rusya'dan bazı sesler çıkıyor. Yaralıları ve vefat edenleri kabul eden ülke biziz. Bir sorumluluğu yerine getirmemiz gerekir. Bütün bu incelemeleri yaparken hem Dünya sağlık Örgütünün hem de Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün elemanlarını da çağırdık, onlar da bütün bu işlemlere refakat ettiler."