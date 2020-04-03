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Akaryakıta Zam Beklentisi

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Akaryakıta Zam Beklentisi
Küresel corona virüsü krizi ve Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol arzı konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma konusunda anlaştıklarını söylemesi ile petrol fiyatları sert yükseldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 20 kuruşluk artış bekleniyor. Benzine dün 14 kuruş indirim, önceki gün ise 8 kuruş zam gelmişti.

Öte yandan önümüzdeki dönemde motorine de zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul’da benzinin litre fiyatı dün yapılan indirim ile birlikte 4.97’ye inerek 5 TL’nin altına geriledi.

Ankara ve İzmir’de ise benzinin litre fiyatı ortalama 5.07 TL seviyesinde bulunuyor.

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