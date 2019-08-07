AKARYAKITA İNDİRİM MÜJDESİ!

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim yapıldı.

08.08.2019 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 28 kuruş fiyat indirimi yapıldı.

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim yapılırken Motorin fiyatlarında da Cuma gününe kadar indirim yapılabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor.16 Temmuz'da motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam gelmişti