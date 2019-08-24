AKAR: MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi.

İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız.

(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.

Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak'ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor."

