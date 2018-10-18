  • BIST 98.899
  • Altın 217,862
  • Dolar 5,5331
  • Euro 6,3735
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Akalın: Berkay'ın ağzıyla burnu yer değiştirmiş

»
Akalın: Berkay'ın ağzıyla burnu yer değiştirmiş
Şarkıcı Demet Akalın, Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Akalın ayrıca, Berkay - Arda Turan kavgası hakkında ilginç bir öneride bulundu.

'2.Sayfa' programının haberine göre; Arkadaş ziyaretinden dönen Demet Akalın, muhabirlerin sorularıını cevapladı.

Demet Akalın Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili, "Berkay'ı her gün görüyorum. Durumu iyi değil arkadaşımın ağzıyla burnu yer değiştirmiş. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Berkay, 'Hapşurmayayım diye dua ediyorum' diyor." ifadelerini kullandı. 

Akalın ayrıca, "Tatsız bir süreç bu yaşananlar ama benim gönlüm herşey tatlıya bağlansın. Devlet büyüklerinden biri araya girsin de barıştırsın onları. Her iki tarafa da günah" şeklinde konuştu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serenay'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!17 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
  • Caner Erkin Asena Atalay'a dava açıyor!17 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
  • Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu17 Ekim 2018 Çarşamba 10:17
  • Buse Narcı oyunculuğu bıraktı mı?16 Ekim 2018 Salı 16:37
  • Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın yasak aşkına savaş açtı!16 Ekim 2018 Salı 16:30
  • Arda Turan, Berkay kavgasında sürpriz tanık!16 Ekim 2018 Salı 13:33
  • Hande Erçel ile Murat Dalkılıç barıştı mı?16 Ekim 2018 Salı 10:59
  • Bensu Soral'dan balayı pozu!16 Ekim 2018 Salı 10:35
  • Arda Turan'a 12,5 yıl hapis istemi!15 Ekim 2018 Pazartesi 16:31
  • Alina Boz: Mithat Can ile her şey çok güzel15 Ekim 2018 Pazartesi 15:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim