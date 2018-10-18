Akalın: Berkay'ın ağzıyla burnu yer değiştirmiş

Şarkıcı Demet Akalın, Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Akalın ayrıca, Berkay - Arda Turan kavgası hakkında ilginç bir öneride bulundu.

'2.Sayfa' programının haberine göre; Arkadaş ziyaretinden dönen Demet Akalın, muhabirlerin sorularıını cevapladı.

Demet Akalın Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili, "Berkay'ı her gün görüyorum. Durumu iyi değil arkadaşımın ağzıyla burnu yer değiştirmiş. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Berkay, 'Hapşurmayayım diye dua ediyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

Akalın ayrıca, "Tatsız bir süreç bu yaşananlar ama benim gönlüm herşey tatlıya bağlansın. Devlet büyüklerinden biri araya girsin de barıştırsın onları. Her iki tarafa da günah" şeklinde konuştu.